13 января Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев принял участие в торжественной церемонии открытия многопрофильной поликлиники Центральной городской больницы Минздрава Чувашии.

«Строительство многопрофильной поликлиники в центре Чебоксар – это значимое событие последних 30 лет. Горожане очень ждали эту поликлинику, давно просили нас, чтобы на площадке бывшего ведомственного учреждения здравоохранения ЧЭАЗ было открыто новое медицинское учреждение. И мы изыскали средства, включили данный объект в нашу государственную программу «Развитие здравоохранения» и открыли его даже раньше срока, предусмотренного контрактом, – отметил Михаил Васильевич Игнатьев в своем вступительном слове. – Это настоящий дворец здравоохранения! Поликлиника многофункциональная, с элементами цифровизации, она будет обслуживать не менее 40 тысяч горожан – и детей, и взрослых. Сюда вложено 781 млн рублей. Это огромные средства. Созданы комфортные условия и для врачей, и для пациентов».

После завершения торжественной части гости осмотрели лечебное учреждение. Главный врач БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашии Татьяна Маркелова рассказала, что в многопрофильной клинике общей площадью более 17 тыс. кв. м пациенты всех возрастов смогут получить полный спектр современных медицинских услуг по сохранению и восстановлению здоровья.

На первом этаже расположены регистратура, кабинеты врачей общей практики, врачей-терапевтов, смотровые и процедурные кабинеты, кабинеты доврачебной медицинской помощи, а также размещено высокотехнологичное диагностическое оборудование. Глава Чувашии поинтересовался, как идет запись на прием к специалистам, пообщался с первыми пациентами.

Гости также осмотрели диагностические кабинеты, клинико-диагностическую лабораторию и кабинеты узких врачей-специалистов. Ознакомились с работой женской консультации, центра амбулаторной онкологической помощи с дневным стационаром, где прием ведут врачи-онкологи и в дальнейшем будут проводиться курсы химиотерапии.

По поручению Главы Чувашии поликлиника оснащена самым современным диагностическим оборудованием. Здесь имеются цифровые рентгеновский, маммографический и флюорографический аппараты, томограф, видеопроектор, телевизоры и видеоэндоскопическая система.

Все помещения обустроены в соответствии с современными требованиями санитарно-противоэпидемических норм, «бережливой поликлиники» и доступной среды.

Затраты времени пациента и медперсонала оптимизированы по правилам «бережливого производства». Благодаря этому пациент получает качественную медицинскую помощь в кратчайшие сроки, а медицинский персонал основную часть времени может уделять именно приему пациента, а не заполнению документации.

В местах ожидания установлена комфортная мебель и экраны для отслеживания вызова пациента в кабинет к врачу. Во всех кабинетах и холлах отделения поликлиники созданы комфортные условия получения медицинской помощи от первого обращения пациента до выздоровления.

В общей сложности в поликлинике будут работать 97 врачей и 205 медицинских работников среднего звена. Глава региона пожелал медперсоналу плодотворной работы и подчеркнул, что к каждому пациенту нужно подходить с душой, чтобы повысить удовлетворенность населения качеством предоставления медицинских услуг.

В многофункциональном актовом зале поликлиники Глава Чувашии встретился с медицинским сообществом республики. Было отмечено, что в регионе пошагово идет обновление медицинской инфраструктуры. Общая сумма финансовых вложений с 2013 года с учетом строительства многопрофильной поликлиники (781,6 млн рублей) составила 3 904,3 млн руб.

Справочно Строительство многопрофильной поликлиники БУ «Центральная городская больница» плановой мощностью 500 посещений в смену начато в июне 2017 года на месте бывших зданий поликлиники №2 и родильного дома по адресу: пр. Ленина, 12. Решение о строительстве объекта принято в результате общественных обсуждений с жителями города Чебоксары осенью 2012 г. Строительство многопрофильной поликлиники с удобным для посетителей расположением в центре Чебоксар стало одним из пунктов предвыборной программы 2015 года «Вместе жить – вместе строить». На возведение нового лечебного учреждения направлено 781,6 млн руб., в т.ч. из федерального бюджета привлечено 161,6 млн руб. Стоимость строительно-монтажных работ составила 609,1 млн руб., оснащение медицинским оборудованием и мебелью – 129,2 млн руб.

14.01.2020

www.tavanen.ru