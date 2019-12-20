В Чувашском госуниверситете открылся центр дополнительного образования — Дом научной коллаборации имени ученого Сергея Абрукова. Здесь школьников и студентов научат создавать роботов, беспилотники, компьютерные программы, словом, воплощать в жизнь идеи.

В рамках федерального марафона открытий в ДНК им. С.А. Абрукова Чувашского госуниверситета была организована панельная дискуссия «Моя экологическая позиция», модератором которой выступил председатель Совета ректоров вузов Чувашской Республики, ректор Чувашского госуниверситета А.Ю. Александров. В обсуждении актуальных вопросов экологии приняли участие министр образования и молодежной политики Чувашской Республики С.В. Кудряшов; председатель Общественной палаты ЧР, директор Межрегионального центра компетенций – Чебоксарского электромеханического техникума А.А. Судленков; представители образовательных организаций, предприятий и общественных организаций. Дискуссия проходила в онлайн формате с трансляцией и с возможностью задать вопросы через Интернет.

В день открытия ДНК подписано Соглашение о создании Консорциума Чувашской Республики «Развитие экокомпетенций». Учредителями Консорциума стали Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханических техникум, Детский технопарк «Кванториум» г. Чебоксары, Детский технопарк «Кванториум» г. Новочебоксарск, «IT-куб» г. Канаш, Центр внешкольной работы «Эткер» (Центр одаренных детей и молодежи), Российское экологическое общество, Ассоциация переработчиков вторсырья «Экотехнопарк Чувашии», филиал АО «Управление отходами» в г. Новочебоксарск.

Сегодня же резидентами ДНК им. С.А. Абрукова была организована ярмарка десяти экологических проектов. Своим опытом экологической деятельности поделились школьники, квантарианцы, студенты и молодежные общественные организации.

СПРАВОЧНО:

В этом году при Чувашском госуниверситете начал действовать научный центр для детей – Дом научной коллаборации им. С.А. Абрукова, где школьников обучают по востребованным в Российской Федерации и Чувашской Республике направлениям, включая IT-сферу, инженерию, робототехнику.

ДНК им. С.А. Абрукова создан в рамках реализации в Чувашской Республике федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Коллаборация в науке – сотрудничество ученых, принадлежащих к разным лабораториям или исследовательским группам, с целью совместного выполнения определенного проекта. В ДНК им. С.А. Абрукова для решения проектных задач объединятся ученые университета, студенты и школьники.

Цель данного проекта – создание новой образовательной инновационной среды, которая будет формировать у обучающихся, будущих специалистов, нужные навыки и компетенции, отвечающие вызовам цифровой экономики. В первую очередь, это софт-компетенции, связанные с проектным мышлением, с проектным управлением.

Центру, созданному при ЧГУ им. И.Н. Ульянова, дано имя первого проректора по научной работе университета, основателя первой в Чувашии проблемной научно-исследовательской лаборатории «Физика неустойчивого горения» Сергея Андреевича Абрукова; ученого, получившего мировое признание за работы по разработке методов управления процессами горения, развитию теневых, интерференционных и голографических методов исследования.

В настоящее время в Доме научной коллаборации им. С.А. Абрукова успешно реализуются программы дополнительного образования детей: «Робототехника», «Программирование на языке Python», «Шахматы», а также 8 вводных образовательных программ для детей разных возрастов, состоящих из модулей по различным направлениям. Всего в этом году резидентами Центра стали более 400 человек.

20.12.2019

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