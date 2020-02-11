Отдыхающие из социально-оздоровительного центра «Вега» (д. Вурманкасы Чебоксарского района) посетили Центр краеведения и туризма в д.Малый Сундырь, который расположен на 630 км трассы М7 рядом с деревней Малый Сундырь.

Руководитель музейного комплекса Сергей Сорокин увлекательно рассказал об истории чувашей, потомков древних суваро-булгар. Он ознакомил гостей с подлинными экспонатами древней культуры, куда входят интерьеры кузницы, пивоварни, столярной и швейной мастерских. Из экспозиции «История почты» отдыхающие узнали об истории возникновения почтовой службы с древнейших времен, строительства большого Сибирского тракта и почтовой станции Сундырь.

Гости оставили записи в журнале отзывов и предложений.

11.02.2020

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