Минздрав Чувашии сообщает об районных учреждениях здравоохранения, которые закрыты на обсервацию из-за выявленных больных с коронавирусом.

В соответствие с предписанием Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии с 21 апреля 2020 г. прекращена плановая и экстренная госпитализация в стационарный корпус БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии по адресу: п. Кугеси, Школьная 13.

Потоки пациентов перемаршутизированы между медицинскими организациями городаЧебоксары. Поликлиника работает в штатном режиме.



Дополнительно на обсервацию закрыто реанимационное отделение БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии и БУ «Яльчикская ЦРБ» Минздрава Чувашии, а также терапевтическое отделение БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии. Потоки пациентов перемаршутизированы в другие медицинские организации.

26.04.2020

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