Минздрав Чувашии сообщает об районных учреждениях здравоохранения, которые закрыты на обсервацию из-за выявленных больных с коронавирусом.
В соответствие с предписанием Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии с 21 апреля 2020 г. прекращена плановая и экстренная госпитализация в стационарный корпус БУ «Чебоксарская районная больница» Минздрава Чувашии по адресу: п. Кугеси, Школьная 13. Потоки пациентов перемаршутизированы между медицинскими организациями городаЧебоксары. Поликлиника работает в штатном режиме.
Дополнительно на обсервацию закрыто реанимационное отделение БУ «Канашская ЦРБ» Минздрава Чувашии и БУ «Яльчикская ЦРБ» Минздрава Чувашии, а также терапевтическое отделение БУ «Канашский межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии. Потоки пациентов перемаршутизированы в другие медицинские организации.
26.04.2020
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Юман пек ҫирӗп сывлӑх, пархатарлӑ кун-ҫул, ҫӑлкуҫ пек тапса тӑракан вӑй-хал, пысӑк хавхалану, вӑрӑм ӗмӗр, тӑнӑҫлӑх тата телей, ачусемпе, мӑнукусемпе савӑнса пурӑнма ҫирӗп сывлӑх, канлӗ ватлӑх сунатпӑр.
Саламлаканӗсем: мӑшӑрӗ, ачисем, мӑнукӗсем.
Апаш салинче пурăнакан Эльвира Николаевна ПЕТРОВӐНА апрелĕн 22-мĕшĕнче 60 çул тултарнă ятпа саламлатăп. Юбилей ячĕпе сывлăх, канлĕ ватлăх, тулăх пурнăç, телейпе ăнăçу сунатăп. Ěмĕрӳ татах та вăрăм пултăр, вăй-халу ан чактăр.
Аппаçăм, сана мана пăхса ӳстернĕшĕн, аслă пĕлӳ илме пулăшнăшăн, йывăр самантсенче тĕрев панăшăн, пурнăç çулĕ çине тăратнăшăн, ăна хаклама вĕрентнĕшĕн тата ырă кăмăлушăн çĕре çити пуç таятăп, иксĕлми вăй-хал сунатăп.
Елена йăмăкĕ 20-238
Аннене, мăшăра, кукамая, асаннене, йăмăка, Апашра пурăнакан ырă кăмăллă та ĕçчен Эльвира Николаевна ПЕТРОВӐНА 60 çулхи юбилейпа саламлатпăр. Сывлăхпа вăрăм ĕмĕр, çемьере татулăх сунатпăр. Мăшăрупа, ачусемпе, мăнукусемпе пĕрле нумай çул савăнса пурăнмалла пултăр.
Тăванĕсем. 20-239
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