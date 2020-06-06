— Ветераны Великой Отечественной войны отстояли свободу и независимость не только нашей страны, но и всего мира. Они настоящие герои, жертвовавшие своими жизнями, чтобы подарить нам мирное небо над головой. Эти люди заслужили уважение и почтение. А Навальный оскорбил всех, кто боролся против нацизма. Есть такое выражение – ври, да не завирайся. На мой взгляд, Навальный перешел все границы и его нужно привлечь к ответственности. Любые оскорбления в адрес ветеранов нужно пресекать на корню.

Так эмоционально отреагировал на последние события Генрих Васильев, председатель чувашского Республиканского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Напомним, сейчас в СМИ широко обсуждается обращение члена Общественной палаты России Ильи Ремесло в правоохранительные органы по поводу очередной публикации блогера Алексея Навального.

Блогер разместил на своей странице в Twitter видеоролик Russia Today с высказываниями граждан, в том числе ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко, в поддержку голосования по поправкам в Конституцию. Навальный в своем комментарии грубо оскорбил всех участников видео, в том числе ветерана войны. Илья Ремесло обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить его высказывания на предмет нарушения ряда российских законов, но ответа до сих пор не получил.

«Я дико извиняюсь, но. Уже третий день с момента подачи мной заявлений на Навального за оскорбление ветерана ВОВ и оправдание нацизма. Прокуратура Москвы и Следственный комитет молчат. Сотрудники говорят журналистам телеканалов, что «не могут найти» моих обращений…, — написал на своем канале член Общественной палаты России. — Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин, прокурор Москвы Денис Геннадьевич Попов. Вам не кажется, что ваши подчиненные несколько филонят? Или есть более важные дела, чем наказание упыря и оскорбителя ветерана ВОВ?».

СПРАВКА «СЧ» Игнат Сергеевич Артеменко в семнадцать лет стал партизаном отряда Быховской партизанской бригады. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, в Харьковском сражении. В 1944 году при форсировании Днепра его партизанский отряд соединился с частями регулярной Красной армии. Артеменко дальше воевал в составе 2-го Белорусского фронта. После войны Артеменко закончил офицерские курсы и продолжил службу. В общей сложности он отдал армии 39 лет. В отставку ушёл в звании полковника.

Источник http://sovch.chuvashia.com/?p=224356

6.06.2020

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