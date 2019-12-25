Опубликован график работы Чебоксарской районной больницы в новогодние праздники:
31 декабря — предпраздничный рабочий день (на 1 час сокращен);
1 января — нерабочий праздничный день;
2,3,4 января — по графику субботы, неотложная помощь оказывается с 8 до 14 часов с приемом вызовов до 13 часов;
5 января — нерабочий праздничный день;
6 января — по графику субботы, неотложная помощь оказывается с 8 до 14 часов с приемом вызовов до 13 часов;
7 января — нерабочий праздничный день;
8 января — по графику субботы, неотложная помощь оказывается с 8 до 14 часов с приемом вызовов до 13 часов.
В поликлинике п. Кугеси с 2 по 8 января прием будут вести врач общей практики, педиатр, медицинские сестры.
25.12.2019
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