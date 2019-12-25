Опубликован график работы Чебоксарской районной больницы в новогодние праздники:

31 декабря — предпраздничный рабочий день (на 1 час сокращен);

1 января — нерабочий праздничный день;

2,3,4 января — по графику субботы, неотложная помощь оказывается с 8 до 14 часов с приемом вызовов до 13 часов;

5 января — нерабочий праздничный день;

6 января — по графику субботы, неотложная помощь оказывается с 8 до 14 часов с приемом вызовов до 13 часов;

7 января — нерабочий праздничный день;

8 января — по графику субботы, неотложная помощь оказывается с 8 до 14 часов с приемом вызовов до 13 часов.

В поликлинике п. Кугеси с 2 по 8 января прием будут вести врач общей практики, педиатр, медицинские сестры.

25.12.2019

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