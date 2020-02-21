Минздрав Чувашии сообщает график работы больниц в праздничные дни.

В период выходных и нерабочих праздничных дней с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта 2020 года будет организовано оказание медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях в следующем порядке: 22 февраля 2020 г. – по графику субботы (медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8:00 до 13:00 часов с приемом вызовов до 12:00);23 февраля 2020 г. – нерабочий праздничный день;24 февраля 2020 г. – по графику субботы (медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8:00 до 13:00 часов с приемом вызовов до 12:00); 7 марта 2020 г. – по графику субботы (медицинская помощь в неотложной форме оказывается с 8:00 до 13:00 часов с приемом вызовов до 12:00); 8 марта 2020 г. – нерабочий праздничный день; 9 марта 2020 г. – выходной день.

Оказание неотложной медицинской помощи будет организовано в приемном покое Больницы скорой медицинской помощи, Республиканской детской клинической больницы, Городской клинической больницы № 1 с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта 2020 г. в круглосуточном режиме.

Работа детской молочной кухни и раздаточных пунктов:22 февраля 2020 г. – по графику работы;23 февраля 2020 г. – выходной день;24 февраля 2020 г. – по графику работы;7 марта 2020 г. – по графику работы;8 марта 2020 г. – выходной день;9 марта 2020 г. – по графику работы.

Работа Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы:22 февраля 2020 г. – по графику работы;23 февраля 2020 г. – нерабочий праздничный день;24 февраля 2020 г. – по графику работы;7 марта 2020 г. – по графику работы;8 марта 2020 г. – нерабочий праздничный день;9 марта 2020 г. – по графику работы.

21.02.2020

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