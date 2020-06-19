Опубликовано расписание речного транспорта по Волге

19 июня, 2020 - Актуально - нет комментариев

Опубликовано расписание курсирования речного транспорта от Речного порта столицы Чувашии на левый берег Волги.

Расписание действует с 20 июня 2020 года.

В дни массовых перевозок возможны отклонения от расписания движения речного транспорта

В случае ухудшения погодных условий (температура ниже 20 градусов, пасмурно, дождь) рейсы по маршруту «Чебоксары — Пляж Левобережный» отменяются.

Расписание движения речного транспорта 

АО «Чебоксарский речной порт»

ЧЕБОКСАРЫ — ПОС. СОСНОВКА

пятница, суббота, воскресенье

отправление из Чебоксар

отправление из пос. Сосновка
9-00
9-30
13-30
14-00
16-40
17-10

 

ЧЕБОКСАРЫ — ПЛЯЖ ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

понедельник — пятница

суббота, воскресенье 

отправление

отправление
из Чебоксар
с Пляжа
из Чебоксар
с Пляжа
10-00
10-30
10-00
10-30
12-30
13-00
12-30
13-00
15-00
15-30
17-40
18-10
17-40
18-10

 

Тарифы 

на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом 

в городском сообщении 

АО «Чебоксарский речной порт»

Маршрутная линия

2020 год

полный

детский 

от 5 до 10 лет
1
Чебоксары — Сосновка
85
42
2
Чебоксары — Пляж
85
42

 

3
Стоимость провоза багажа за каждые полные или неполные 10 кг сверх положенной нормы 36 кг
40

 

19.06.2020

www.tavanen.ru 

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