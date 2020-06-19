Опубликовано расписание курсирования речного транспорта от Речного порта столицы Чувашии на левый берег Волги.
Расписание действует с 20 июня 2020 года.
В дни массовых перевозок возможны отклонения от расписания движения речного транспорта
В случае ухудшения погодных условий (температура ниже 20 градусов, пасмурно, дождь) рейсы по маршруту «Чебоксары — Пляж Левобережный» отменяются.
Расписание движения речного транспорта
АО «Чебоксарский речной порт»
|
ЧЕБОКСАРЫ — ПОС. СОСНОВКА
|
пятница, суббота, воскресенье
|
отправление из Чебоксар
|
отправление из пос. Сосновка
|
9-00
|
9-30
|
13-30
|
14-00
|
16-40
|
17-10
|
ЧЕБОКСАРЫ — ПЛЯЖ ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
|
понедельник — пятница
|
суббота, воскресенье
|
отправление
|
отправление
|
из Чебоксар
|
с Пляжа
|
из Чебоксар
|
с Пляжа
|
10-00
|
10-30
|
10-00
|
10-30
|
12-30
|
13-00
|
12-30
|
13-00
|
—
|
—
|
15-00
|
15-30
|
17-40
|
18-10
|
17-40
|
18-10
Тарифы
на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом
в городском сообщении
АО «Чебоксарский речной порт»
|
Маршрутная линия
|
2020 год
|
полный
|
детский
от 5 до 10 лет
|
1
|
Чебоксары — Сосновка
|
85
|
42
|2
|
Чебоксары — Пляж
|
85
|
42
|
3
|
Стоимость провоза багажа за каждые полные или неполные 10 кг сверх положенной нормы 36 кг
|
40
19.06.2020
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