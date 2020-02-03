Опубликовано расписание аэропорта Чебоксар на весенне-летний период

3 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

На сайте aerocheb.ru опубликовано предварительное расписание рейсов на весенне-летний навигационный период 2020 года в Аэропорту столицы Чувашии. Расписание предварительное, авиакомпании пока корректируют расписание и вносят правки в графу «время вылета».

№ РЕЙСА АВИАКОМПАНИЯ МАРШРУТ ПОЛЕТА ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ ДНИ ВЫЛЕТА ТИП ВС ПЕРИОД НАВИГАЦИИ

ЕО-338

Икар

Москва

(Шереметьево)

Пн Вт Ср ЧтПт Сб Вс

E-190

С 29.03.20 по 24.10.20

ДП-460

Победа

Москва

(Внуково)

10:10

11:30

Пн Вт Ср ЧтПт Сб Вс

В-737-800

С 29.03.20 по 24.10.20

ДП-458

Победа

Москва

(Внуково)

21:35

22:55

Пн Вт Ср ЧтПт Сб Вс

B-737-800

С 29.03.20 по 24.10.20

ДП-526

Победа

Санкт-Петербург

(Пулково)

11:45

13:50

Вт Чт Сб

B-737-800

С 29.03.20 по 24.10.20

ДП-358

Победа

Сочи

20:00

22:45

Вт Чт Вс

В-737-800

С 31.05.20 по 27.09.20

ЕО-437

Нордвинд

Симферополь

19:00

Понедельник

В-737-800

С 01.06.20 по 21.10.20

5N-402

Смартавиа

Симферополь

09:30

Пятница

В-737-800

С 05.06.20 по 09.10.20

N45805

Анталия

15:50 

19:50 
Апрель 27
 Май 07, 18, 21, 28
Июнь 01, 08, 11, 18, 22, 29
Июль 02, 09, 13, 20, 23, 30
Август 03, 10, 13, 20, 24, 31  
Сентябрь  03, 10, 14, 21, 24
Октябрь  01, 05,  12, 15,   22

А-321

С 27.04.20 по 24.10.20

Время вылета и прилета указано местное.
Расписание рекламное – возможны изменения

3.02.2020

www.tavanen.ru

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