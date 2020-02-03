На сайте aerocheb.ru опубликовано предварительное расписание рейсов на весенне-летний навигационный период 2020 года в Аэропорту столицы Чувашии. Расписание предварительное, авиакомпании пока корректируют расписание и вносят правки в графу «время вылета».
|№ РЕЙСА
|АВИАКОМПАНИЯ
|МАРШРУТ ПОЛЕТА
|ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
|ВРЕМЯ ПРИБЫТИЯ
|ДНИ ВЫЛЕТА
|ТИП ВС
|ПЕРИОД НАВИГАЦИИ
|
ЕО-338
|
|
Москва
(Шереметьево)
|
Пн Вт Ср ЧтПт Сб Вс
|
E-190
|
С 29.03.20 по 24.10.20
|
ДП-460
|
|
Москва
(Внуково)
|
10:10
|
11:30
|
Пн Вт Ср ЧтПт Сб Вс
|
В-737-800
|
С 29.03.20 по 24.10.20
|
ДП-458
|
|
Москва
(Внуково)
|
21:35
|
22:55
|
Пн Вт Ср ЧтПт Сб Вс
|
B-737-800
|
С 29.03.20 по 24.10.20
|
ДП-526
|
|
Санкт-Петербург
(Пулково)
|
11:45
|
13:50
|
Вт Чт Сб
|
B-737-800
|
С 29.03.20 по 24.10.20
|
ДП-358
|
|
Сочи
|
20:00
|
22:45
|
Вт Чт Вс
|
В-737-800
|
С 31.05.20 по 27.09.20
|
ЕО-437
|
|
Симферополь
|
19:00
|
Понедельник
|
В-737-800
|
С 01.06.20 по 21.10.20
|
5N-402
|
|
Симферополь
|
09:30
|
Пятница
|
В-737-800
|
С 05.06.20 по 09.10.20
|
N45805
|
|
Анталия
|
15:50
|
19:50
|
Апрель 27
Май 07, 18, 21, 28
Июнь 01, 08, 11, 18, 22, 29
Июль 02, 09, 13, 20, 23, 30
Август 03, 10, 13, 20, 24, 31
Сентябрь 03, 10, 14, 21, 24
Октябрь 01, 05, 12, 15, 22
|
А-321
|
С 27.04.20 по 24.10.20
Время вылета и прилета указано местное.
Расписание рекламное – возможны изменения
3.02.2020
www.tavanen.ru
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