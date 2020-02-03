На сайте aerocheb.ru опубликовано предварительное расписание рейсов на весенне-летний навигационный период 2020 года в Аэропорту столицы Чувашии. Расписание предварительное, авиакомпании пока корректируют расписание и вносят правки в графу «время вылета».

Время вылета и прилета указано местное.

Расписание рекламное – возможны изменения

3.02.2020

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