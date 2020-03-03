На сайте госзакупок определился подрядчик для текущего ремонта Сарабакасинского центрального сельского дома культуры. На аукцион поступило две заявки от Милашина А.А. и Львова А.Н.

Победителем признан Львов, предложивший 131392 вместо начальной цены контракта 521460 рублей.

Также на сайте госзакупок объявлен аукцион для текущего ремонта Пархикасинского ЦСДК Чебоксарского района Чувашской Республики. Начальная цена контракта — 897960 рублей. Аукцион состоится 11 марта.

3.03.2020

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