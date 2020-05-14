В Синьял-Покровском сельском поселении готовятся благоустроить парковую зону и отремонтировать дороги.

Парковую зону по улице Молодежная в д. Пархикасы благоустроит ООО «Б и В» (цена контракта — 1999711 руб.). Работы необходимо провести до 31 июля.

Ремонт дороги по улице Хмельная в д. Важуково проведет ООО «Элиста» (цена контракта — 1254782 рубля), по улице Октябрьская от дома 1 до дома 39 в д. Пархикасы — ИП Шачкина М. М. (цена контракта — 816097 руб.), по ул. Хозандайкино от дома 1 до дома 33 в д. одноимённой деревне — ИП Шачкина М.М. (цена контракта — 525250 руб.).

14.05.2020

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