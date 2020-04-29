На сайте госзакупок определились подрядчики для ремонта дорог в п. Кугеси.

Ремонт дороги от д.№ 105 по ул.К.Маркса до д.18 по ул.Николаева проведет ООО «Дорстройсервис» (цена контракта — 1757 989 руб.), текущий ремонт дороги по ул.Сиреневая (протяженность 690 м) от д.№ 1 до д.№ 42 — ООО СК «Стройтранс» (3386610 руб.),

Ремонт участка автомобильной дороги «Кугеси-Атлашево»-Ильбеши-Устакасы проведет ИП И.П. Шишкин (цена контракта —2278609 руб.), он же выиграл тендер на ремонт участка автомобильной дороги «Кугеси-Икково-Тохмеево» (цена контракта — 1405042 руб.).

29.04.2020

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