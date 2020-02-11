11 февраля на площадке Чебоксарского электроаппаратного завода прошло совещание по вопросам развития электротехнической промышленности с участием заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаила Иванова.

В мероприятии приняли участие врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин, руководители федеральных энергетических компаний, руководители предприятий электротехнического кластера Чувашской Республики.

До начала заседания гости посетили инженерно-производственный комплекс АО «ЧЭАЗ», познакомились с производством микропроцессорной техники и релейной защиты.

На совещании обсуждались вопросы, связанные с задачами цифровизации, импортозамещения и различными мерами поддержки, доступными сегодня для предприятий электротехнической отрасли республики. Прозвучало предложение по расширению действующих в Российской Федерации полигонов испытаний электротехнического оборудования с созданием в городе Чебоксары испытательных центров.

Одной из задач была обозначена подготовка квалифицированных кадров для отрасли. Замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов напомнил, что Президент России Владимир Путин в своем Послании поставил задачу ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в региональных вузах. В предстоящие четыре года на это будет выделено порядка 70 млрд рублей. Заместитель Министра сообщил, что будет создан коллегиальный орган по увеличению контрольных цифр приема по разным направлениям. В то же время он констатировал готовность Минпромторга лоббировать интересы предприятий энергетики и электротехники в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации также поддержал предложение провести заседание Межведомственного координационного совета по вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности в 2021 году в Чувашской Республике.

«Регион – достойнейший с точки зрения репрезентативности предприятий электротехнической промышленности», – подчеркнул Михаил Иванов.

Сегодня в республике насчитывается свыше 200 организаций электротехнической направленности, порядка 30 из них входят в отраслевой кластер. Доля чувашских товаропроизводителей на рынке электротехнического оборудования релейной защиты и автоматики Российской Федерации составляет более 40%. Поставка продукции осуществляется в десятки стран ближнего и дальнего зарубежья.

По словам председателя Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолия Аксакова, чувашским предприятиям необходимо активнее использовать все имеющиеся возможности, чтобы занять серьезные позиции, конкурируя с зарубежными странами. «Чувашия имеет мощнейший потенциал. Направление задано, и мы будем его вместе с Правительством Чувашской Республики продвигать», – сказал парламентарий.

Комментируя прозвучавшие на совещании доклады, врио Главы Чувашии Олег Николаев отметил, что было высказано много важных предложений, по которым нужно будет совместно работать.

«Многие посылы решаемы. О них Президент говорил в своем Послании, поэтому мы здесь находимся в достаточно комфортных условиях. Важно иметь четкий план действий, соответствующую аргументацию и понимание необходимых шагов для реализации, объединяя усилия науки, бизнеса, органов исполнительной власти Чувашской Республики с поддержкой коллег на федеральном уровне», – заметил руководитель региона.

Олег Николаев также анонсировал предстоящую встречу с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, на которой будет обсуждаться индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики. На встрече будут рассмотрены и вопросы, затронутые в ходе сегодняшнего совещания по развитию электротехнической промышленности.

11.02.2020

www.tavanen.ru