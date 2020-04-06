Опровергая информацию, которая появилась в первой половине дня 6 апреля 2020 года в социальных сетях, Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Комсомольского района Чувашии сообщил, что на сегодняшний день в районе нет официально подтверждённых фактов заболевания или заражения коронавирусной инфекцией. Но есть граждане, которые ожидают результаты анализов на COVID-19, взятых для исследования и направленных в вирусологическую лабораторию.

Первый случай связан с мужчиной, который приехал на одном автобусе с женщиной, которая во время карантина (самоизоляции) прибыла из Москвы в Чебоксары 1 апреля т.г. и у которой уже подтвержден COVID-19. Он сейчас находится на самоизоляции.

Следующий случай настораживающий. Супруги, состоящие в гражданском браке, прибыли на родину к ее родителям из столицы страны. Уже здесь мужу (гражданин Республики Таджикистан) стало плохо: при высокой температуре сопутствовали постоянные головные боли. На данный момент гражданин гопитализирован в боксированную палату инфекционного стационара БСМП, у него имеются подозрения на заражение коронавирусной инфекцией, пока анализы не подтвердились полностью.

Все люди, которые контактировали с ними, изолированы, ими также сданы анализы.

Все контактируемые лица предупреждены о карантине (самоизоляции) и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

В Комсомольский район с 1 марта по сегодняшний день 13 человек прибыли из-за границы. Под медицинским наблюдением находятся 5 человек, которые прибыли из-за границы и в соответствии с постановлением Роспотребнадзора России, проходят обязательный 14-дневный карантин (самоизоляция).

6.04.2020

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