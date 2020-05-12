Малым и средним предприятиям Чебоксарского района, которые пострадали в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, следует по возможности досрочно представить в Пенсионный фонд России сведения о работающих и уволенных сотрудниках за апрель и май 2020 года. Сведения отчетности по форме СЗВ-М позволит предпринимателям оперативнее получить поддержку государства, предусмотренную постановлением Правительства РФ № 576 от 24 апреля 2020 года.

Для предоставления субсидии одним из условий является сохранение численности работников на уровне 90 процентов от количества работников в марте 2020 г. Информация о количестве работников будет формироваться на основании представленной работодателями отчетности по форме СЗВ-М и направляться Пенсионным фондам в органы Федеральной налоговой службы. В этой связи предприятиям, планирующим обратиться в органы ФНС за предоставлением субсидии, рекомендуется оперативно представить ежемесячную отчетность по форме СЗВ-М, не дожидаясь сроков окончания отчётной кампании.

Напомним, ежемесячные сведения СЗВ-М представляются на всех работников, в том числе заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы. В отчете по форме СЗВ-М содержатся три реквизита – фамилия, имя, отчество работника, его СНИЛС и ИНН. Срок представления отчетности — не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным.

Программное обеспечение для представления отчетности работодатели Чувашии могут найти на официальном сайте www.pfrf.ru в разделе «Бесплатные программы, формы и протоколы» .

В связи с ограничительными мерами по распространения коронавирусной инфекции Отделение ПФР рекомендует всем страхователям направлять отчеты по телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью.

В Чебоксарском районе сведения о работающих сотрудниках ежемесячно представляют 803 страхователей, из них 97 % — в электронном виде по каналам связи.

12.05.2020

www.tavanen.ru