По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 5 июля местами по Чувашской Республике ожидаются грозы, ливни, град.
Опасные погодные условия могут привести к возникновению очагов природных пожаров и термических аномалий, происшествий, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных конструкций, ветхих крыш, высотной строительной техники и кранов, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в работе дренажно-коллекторных сетей, дорожно-коммунальных служб. Повышается вероятность гибели и частичного повреждения овощных и других теплолюбивых культур, с/х посевов. А также прогнозируется вероятность поражения объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, в т.ч. необорудованных молниезащитой (громоотводом), разрядами атмосферного электричества (молниями).
4.07.2020
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