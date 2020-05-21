С 1 июня в школах Чебоксарского района откроются детские онлайн-лагеря. Лагеря будут работать на базе 26 школ и 2 учреждения дополнительного образования. Посещать такие лагеря могут все желающие ребята. Виртуальная площадка поможет организовать для детей от семи до 14 лет интересные занятия дома. С понедельника по пятницу они будут жить по расписанию, привычному на пришкольных площадках: утренняя зарядка, мастер-классы, развлекательные мероприятия. Ребят будут водить на экскурсии, концерты и спектакли, тоже виртуальные.

Всего с 1 по 30 июня 2020 года в образовательных учреждениях будут организованы 2 смены летнего пришкольного онлайн-лагеря (с 1 по 15 июня 2020 года, с 16 по 29 июня 2020 года).

21.05.2020

www.tavanen.ru