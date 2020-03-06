Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев рассказал агентству «Интерфакс-Поволжье», какой он видит ситуацию в республике спустя месяц после своего назначения, и как руководство Чувашии планирует распорядиться дополнительным финансированием от федерации, чтобы регион покинул десятку «отстающих».

— Олег Алексеевич, вы человек в регионе не новый, знаете его всю жизнь. Расскажите, в чем вы видите его основные проблемы, что, как вам кажется, надо сделать в первую, во вторую очередь?

— В первую очередь, конечно же, надо серьезно оптимизировать экономическую деятельность и стимулировать предпринимательскую активность, потому что от этого зависит очень многое и прежде всего решение задачи по повышению доходов населения. Очевидно, что только развитие экономики дает возможность как напрямую платить заработную плату, так и через бюджеты решать задачи повышения доходов бюджетной и социальной сфер.

Второе – это серьезное увеличение инвестиций для решения задач развития экономики.

Как раз одной из главных проблем региона было то, что за последние шесть лет инвестиции последовательно падали – и физический объем, и их абсолютный показатель. Такой длительный регресс инвестиций не мог сказаться на темпах развития экономики, она практически не развивалась в это время, что усугубило ситуацию с миграцией населения.

Именно через эти две составляющие мы должны добиться того, что будут создаваться новые рабочие места, что предпринимательские инициативы будут соответствующим образом поддерживаться, проекты выводиться на реализацию. Все это вместе должно придать импульс развитию экономики, ее диверсификации, что, конечно же, даст возможности решения иных задач развития республики. А для этого необходимо создание, прежде всего, делового климата, то есть это изменение настроений предпринимателей и инвесторов.

На момент моего вступления в руководство регионом, к сожалению, эти настроения, деловой климат были на очень низком уровне, имел очень сильный негативный фон. Спустя буквально месяц появилось такое ощущение, что бизнес начал оживляться, потому что мы предприняли уже ряд шагов в этом направлении: создали высший экономический совет, реорганизовав и трансформировав консультационные и совещательные органы при главе Чувашии. При министерствах также эту работу будем продолжать.

Перед руководством республики поставлена задача объединения на одной площадке бизнеса, власти и науки с тем, чтобы выстраивать научно обоснованные планы действий органов власти и муниципалитетов, генерировать конкретные инновационные и инвестиционные проекты для развития бизнеса как крупного, так и малого – вплоть до личных подсобных хозяйств, которые на сегодняшний день активно участвуют в производстве сельскохозяйственной продукции. По некоторым видам продукции в отдельных районах их доля достигает 80%.

Ну и, конечно же, высшая школа, наука, должна сориентироваться в том, какие компетенции нужны сегодня и завтра для того, чтобы решать поставленные задачи. А за ними — среднеобразовательные школы, а там и на уровень детских садов, наверное, уже надо будет спускаться (шутит.)

— Правительство России решило выделить крупное финансирование десяти регионам, у которых наиболее сложная финансовая ситуация, – почти 100 млрд рублей. Как собираетесь их использовать и гарантировать эффективность?

— Для этого у нас разработана индивидуальная программа социально-экономического развития, так называемая ИПСЭР, это сделали все 10 регионов, которые попали в группу «отстающих». Именно наличие такой программы и ее утверждение правительством РФ дает возможность получения тех денег, о которых вы говорите.

Причем эти 100 млрд делятся на два этапа: первым этапом выделяется по 5 млрд на каждый регион, и в случае успешной реализации вот этой индивидуальной программы есть возможность докапитализировать эту программу еще на 5 млрд рублей. Последняя вводная у нас такая.

Эту программу мы доработали. Предусмотрели существенную поддержку строительного комплекса, как одного из активных драйверов этого процесса. Там же предусмотрели активизацию инвестиционного процесса путем поддержки предпринимательской активности и так называемых особых зон деятельности бизнеса. У нас есть ряд моногородов, индустриальные парки, и, конечно же, будем активно работать с механизмом СПИКов (специальных инвестконтрактов – ИФ), есть идеи в этом направлении.

Не осталось без внимания развитие сельского хозяйства, потому что у нас больше 40% населения живет в сельской местности, и мы должны активно развивать эти территории, в том числе, путем создания там производственных процессов, чтобы, с одной стороны, люди, которые производят продукцию сельскохозяйственного назначения в личных подсобных хозяйствах, могли ее реализовывать по гарантированным ценам. С другой стороны, создание через кооперацию или кластеризацию производственных циклов позволит выходить на некую конечную продукцию, в том числе в рамках реализации программы российского Зеленого бренда, мы на это очень серьезно рассчитываем.

Задача по всем направлениям — стать надежным звеном большой товаропроводящей цепочки. И, несомненно, развитие социальной сферы, — мы здесь предусматриваем дооснащение наших учреждений здравоохранения и образования до современного уровня как основные статьи и инвестиции в человека. Таким образом, планируем использовать максимально эффективно те дополнительные средства, которые нам выделяются.

— Реформу структуры власти в регионе вы уже осуществляете. Что привело вас к пониманию необходимости этого?

— Это, конечно, не просто желание перетасовать руководителей. Прежде всего, это анализ функционала, который должен выполняться органами государственной власти, того, насколько они эффективно организованы на сегодняшний день, и насколько, скажем так, важны те или иные направления с точки зрения организации системного продвижения вперед.

Так, было организовано — или воссоздано — новое министерство промышленности и энергетики, — такого министерства в Чувашии не было, по-моему, лет 10, с тех пор как оно было ликвидировано. И, очевидно, в связи с этим в республике существенно провалилась промышленная политика, возможно и из-за этого тоже мы имели шестилетний спад инвестиций.

Перед ним поставлена задача – выстроить планы совместных действий с крупным бизнесом, с крупными предприятиями, которые являются локомотивами экономики. Это предприятия электротехнического кластера, это тракторный завод, это «Химпром», это «Элара», и ряд других, которые являются флагманами не только чувашской экономики, но и передовыми в своей отрасли.

Вторая задача – сформировать так называемые кластеры, которые на сегодняшний день могут быть созданы на территории Чувашской республики. Именно такой подход к реализации промышленной политики сегодня активно поддерживается Минпромом РФ. С другой стороны, через прописание кластеров – если там, допустим, должно быть 8 звеньев, а мы имеем 6, – мы автоматически получаем информацию, что необходимо развить для того, чтобы такую кластеризацию иметь и быть конкурентными и завтра, и послезавтра. Тем самым привлечь инвесторов, показав им какое направление актуально и будет поддержано властями региона совместно с правительством Российской Федерации.

И третья задача – это, конечно же, посредством таких двух составляющих активно создавать, если так можно выразиться, заказы развития для малого и среднего бизнеса и подготовки кадров для реализации промышленной политики. А дальше тему развития малого и среднего бизнеса должно подхватить другое министерство, которое этим занимается. И вот такое взаимодействие, на мой взгляд, будет максимально эффективным и должно дать мощный импульс для развития промышленности для восстановления инвестиционного процесса.

Ну и ряд других министерств тоже претерпели изменения. Это было связано с тем, что отдельные функции были перераспределены между разными ведомствами, и поэтому некоторые министерства потеряли свой статус, были переведены в статус госслужб или комитетов.

И сейчас, завершив процесс трансформации органов исполнительной власти, мы утвердили новую структуру – администрацию главы Чувашской Республики, где учтены все изменения и перевод функционалов, потому что решили передать в администрацию главы часть функций, которые ранее дублировались разными министерствами и администрациями.

— Пример можете привести?

— Например, это законотворческая деятельность. Подготовка проектов законов, их анализ, соответствующая экспертиза проводилась как министерством юстиции Чувашии, так и администрацией главы республики, они делали одну и ту же работу. А это лишняя трата времени, затраты на людей и иные факторы, которые из этого вытекают.

— Когда вы ставили задачи новому составу правительства, вы назвали одним из главных направлений деятельности доработку программы ускоренного социально-экономического развития. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.

— Программа ускоренного социально-экономического развития – это так называемая ИПСЭР – индивидуальная программа социально-экономического развития, о которой шла речь выше. Мы ее доработали и внесли для утверждения в правительство РФ. Но, когда мы говорим об ускоренной программе, мы имеем в виду более широкую трактовку: это пересмотр всех действующих стратегий развития республики. Этот функционал мы как раз включили в деятельность высшего экономического совета Чувашии.

На площадке высшего экономического совета решено объединить деятельность трех ранее действовавших советов — по улучшению инвестиционного климата, по развитию конкуренции и экономический совет. Эти три структуры занимались практически идентичными вещами, более того, их состав был практически идентичным. Поэтому мы все это объединили, но главное расширили состав экспертами, которые не проживают в Чувашии и являются экспертами высочайшего класса.

Мне импонирует то, что в состав высшего экономического совета сегодня вошли люди, сами изъявившие желание работать, они выходцы из Чувашии, а сейчас достаточно успешно реализуют себя как в бизнесе, так и в иных сферах за пределами республики.

И мы поставили себе задачу ко Дню республики, который в этом году мы объединяем с празднованием 100-летия республики, представить эту программу в разработанном виде.

В эти дни идет формирование рабочих групп по направлениям, и соответствующий анализ уже запущен. На выходе получим стратегию, которая покажет, что необходимо сделать в краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе, ну и в долгосрочной – пока до 2035 года.

— Невозможно не спросить, готовы ли вы избавиться от приставки «врио» в своей должности? Приняли решение баллотироваться на выборах главы Чувашии осенью?

— Я решение приму после того, как Госсовет Чувашии объявит о выборах главы Чувашии. Это произойдет где-то в конце мая – начале июня. А пока я просто исполняю обязанности главы и стараюсь это делать на высоком уровне. И даю себе время подумать, а справлюсь ли я вообще с этой задачей. Поэтому решение будет принято, когда придет время.

— Тогда перейдем к теме, время которой уже пришло. В мае страна будет отмечать юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Что предполагается в Чувашии?

— Мы уже запустили достаточно много проектов интересных, направленных на то, чтобы вовлечь людей, детей в том числе. Чтобы каждый мог вспомнить, пропустить через себя, отыскать какую-то личную ноту.

К примеру, поддержали проект в школах Чебоксар, он называется «Улицы героев». Улиц, названных именами Героев Советского Союза, восемь в столице республики, о них издан журнал или брошюра, где о героях рассказывается в современной подаче, интересной детям, в виде комиксов. Но главное не журнал, а действа, которые разворачиваются вокруг него: сценические представления-реконструкции о войне, которые старшеклассники готовят для младшеклассников. А среди младших проводится конкурс на декламацию стихов о войне, написанных чувашскими поэтами или собственного сочинения, конкурс рисунков на тему войны в стиле иллюстраций упомянутого журнала. Итоги будем подводить в конце мая-начале июня.

Самой дате будут посвящены ряд традиционных для Чувашии мероприятий, в том числе парад школьников и дошколят 8 мая. Это круче, чем парад, когда они в разных военных формах маршируют. Кстати, это наша, чувашская наработка, «фишка» даже, была признана одной из лучших практик в Российской Федерации года два назад.

Безусловно, мы участвуем в федеральных проектах по созданию архивных материалов. И я сам участвую: предложил в архив два фильма, которые сделала моя дочь, она интервьюировала ветерана войны и свою бабушку расспросила, как это было. И эти фильмы натолкнули на еще две идеи. Во-первых, я предложил создать такие мини-фильмы – воспоминания ветеранов, которые сегодня живы, их не так много осталось в Чувашии, 436 человек. А еще в одном из фильмов есть информация о Сурском рубеже, который строился в Чувашии как линия обороны, это очень интересный, но мало изученный факт. Решено создать отдельный архивный материал о нем, возможно сделать реконструкцию.

Это не окончательный перечень того, что у нас готовится ко Дню Победы, я назвал ряд ярких вещей, которые посвящены теме войны.

http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/exclusives.asp?id=1110498

6.03.2020

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