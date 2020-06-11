11 июня врио Главы Чувашии Олег Николаев выступил в Госсовете Чувашии с отчетом о работе республиканского правительства в 2019 году. Очередное заседание прошло в привычном дистанционном формате.

Давая оценку работе органов власти республики, руководитель региона задал себе вопрос, достаточно ли было сделано, чтобы обеспечить всех жителей Чувашии комфортными условиями для жизни в современном обществе?

«Я думаю, что скорее нет, чем – да. Поэтому перед нами стоит задача переформатировать работу всех органов исполнительной и законодательной власти всех уровней таким образом, чтобы максимально эффективно использовать наши преимущества и потенциальные возможности. А они у нас есть», – обозначил свою позицию Олег Николаев.

Однако, все планы, которые были ранее сформулированы, в связи с коронавирусом подверглись изменениям. Олег Николаев заверил, что у Кабинета Министров Чувашии есть четкое понимание, насколько последние месяцы изменили всю экономику республики и обычную жизнь жителей. «Весь объем вставших перед нами новых задач – в экономике и социальной сфере в первую очередь», — добавил руководитель региона.

Государственная поддержка смягчила ситуацию. Размер «коронавирусной» поддержки в республике составляет более 3 млд рублей, из которых 2 млрд рублей доведено семьям с детьми и тем, кто потерял работу в этот сложный период.

11.06.2020

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