Врио Главы Чувашии Олег Николаев подвёл итоги рабочей недели.

На совещании с китайскими инвесторами руководитель региона еще раз обозначил свою позицию – работать, опираясь на мнение жителей республики

В пятницу прошло заседание Высшего экономического совета, где были представлены предложения для формирования программы социально-экономического развития республики.»Сейчас продолжается сбор предложений, но уже есть понимание, в каком направлении необходимо двигаться для того, чтобы не просто восстановить позиции, утраченные более 10 лет назад, а сделать заметный рывок вперед. Мы ждем предложений в программу и от предприятий и от рядовых граждан, которые готовы предложить свои решения для достижения стоящих перед республикой задач», — сказал Николаев.

Учитывая интересы жителей республики,в регионе продолжают принимать меры по борьбе с коронавирусом.