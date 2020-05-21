«Из-за коронавируса празднование 100-летия образования Чувашской автономной области мы не сможем провести так, как планировали в феврале или марте», – такое заявление сделал врио Главы республики Олег Николаев 20 мая в ходе пресс-конференции по итогам первых 100 дней работы в качестве руководителя региона.

Праздник, посвященный юбилею автономии, состоится, но в рамках санитарно-эпидемиологических норм безопасности.

«Все, что можем, проведем в онлайн-режиме. Все, что можно проводить в дистанционном формате, мы будем проводить. Но все, что невозможно сделать, наверное, будем переносить на более поздние сроки», – подчеркнул Олег Николаев.

В частности, будут переноситься запланированные в рамках юбилейной даты выезды творческих коллективов за рубеж и в другие регионы. «Культура чувашского народа, ее глубина, ее богатство интересны сами по себе. Очевидно, сохраняя потребность наших коллег в ее изучении и наше желание показать всю палитру разнообразия нашей культуры, мы, конечно, эти мероприятия будем переносить», – сказал врио Главы республики.

Одной из площадок празднования Дня республики в этом году должен был стать Красночетайский район, но из-за коронавируса массовые мероприятия будут отложены и там.

«24 июня для нас, конечно же, важная дата, которую мы будем обязательно праздновать по возможным форматам и сценариям. Но привычным образом – широко и массово – мы все мероприятия проведём, как только это позволит ситуация. Притом как на территории города Чебоксары, так и в Красночетайском районе», – подытожил врио Главы Чувашии.

21.05.2020

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