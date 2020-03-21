Врио Главы Чувашии Олег Николаев подвёл итоги рабочей недели.

Он рассказал о ситуации с коронавирусом в регионе, отметив, что единственный заболевший переносит болезнь в легкой форме. Новых случаев нет.

Органы государственной власти переходят на режим исполнения мер повышенной готовности: массовые совещания проводиться не будут.

На прошлой неделе Олег Николаев встретился в Москве с руководством Минсельхоза, Россельхозбанка, крупных предприятий России, презентовал инвестиционный потенциал.

21.03.2020

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