13 июня в Чебоксарах врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев ознакомился с ходом реконструкции Красной площади, которую обещают открыть ко Дню Республики.

Руководителю региона показали светомузыкальный фонтан, рассказали о будущем благоустройстве и обустройстве зон отдыха и детских площадок.

В настоящее время преображение вышло на завершающую стадию. На объекте одновременно работают свыше 150 человек. Заместитель генерального директора ПАО «ДОРИСС» Юрий Шилов отметил, что подготовка к открытию ведется согласно утвержденному графику, хотя нагрузка очень большая: площадь объекта составляет более 35 тыс. кв. м.

По словам главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова, в этом году завершится только реконструкция, а полностью Красная площадь будет обновлена на следующий год. «Мы хотим запустить аттракционы, детские площадки, музеи на территории Красной площади, а это уже выходит за пределы реконструкции. Поэтому эту работу будем продолжать», – отметил сити-менеджер.

«Сегодняшний выход на стройплощадку – это контрольное совещание. Неделю назад мы собирались под моим руководством с ответственными лицами, обсуждали проблемы, обозначали пути решения и договорились, что сегодня, 13 июня, уже на месте посмотрим, как все решилось, и как организованы работы с учетом поставленной задачи – открыть площадь 24 июня, в День Республики.

Мы видим, что все будет сделано к сроку, который мы для себя наметили. В День Республики Чебоксары и вся Чувашия получат замечательную площадь, зону притяжения с современными решениями и интересными дизайнерскими подходами», – отметил Олег Николаев в комментарии журналистам.

Напомним, масштабная реконструкция на Красной площади началась в июле 2019 года. Работы ведутся в рамках создания туристского кластера «Чувашия – сердце Волги».

15.06.2020

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