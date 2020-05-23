В традиционном субботнем видеоотчете врио Главы Чувашии Олег Николаев рассказал об итогах поездок в три района: «На этой неделе посетил Алатырский и Порецкий районы. Проинспектировал работы на объектах в рамках реализации национальных проектов. Мост через Суру, детская больница, краеведческий музей, дорога между населенными пунктами. Не мог не заехать на стадион «Спутник» в Алатыре. По просьбе жителей города лично занимался вопросом строительства здесь хоккейной коробки. Дело с мертвой точки сдвинулось, но сделать предстоит еще достаточно много.

Специально уделил внимание сельхозпредприятиям республики – познакомился с работой комбикормового завода в Алатыре и современной молочной фермы в Атлашево. Крупные производства с большим потенциалом. Стремимся к тому, чтобы таких в республике было больше. На этой неделе кабинет министров утвердил решение о дополнительной поддержке сельхозтоваропроизводителей. Из республиканского бюджета предусмотрели дополнительные субсидии на строительство и модернизацию молочных ферм и комбикормовых заводов. Мера ощутимая. Например, субсидия на молочные фермы может составить 40% понесенных затрат.

В пятницу состоялось подписание соглашения с ПАО «Т Плюс». Договорились о совместной работе в части модернизации теплосетевого хозяйства крупнейших городов республики – Чебоксар и Новочебоксарска. Жители городов получат современную теплоснабжающую инфраструктуру, в которую предприятие может вложить более 15 миллиардов рублей.

На следующей неделе продолжу поездки по районам. Планирую посетить Шумерлинский и Аликовский районы».

23.05.2020

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