7 апреля врио Главы Чувашии Олег Николаев с рабочим визитом посетил акушерский стационар №3 бюджетного учреждения Чувашской Республики «Городская клиническая больница №1»

Главный врач БУ «Городская клиническая больница №1» Антонина Иванова рассказала, что, так как акушерский стационар № 3 располагается в отдельно стоящем здании, это позволило разделить и изолировать потоки приема больных с подозрением на вирусное заболевание и тех, кто поступает на плановое лечение.

«У нас имеются отдельные входы и полностью независимые друг от друга помещения со своими душевыми комнатами и санузлами. Предусмотрены отдельные боксы для тех, кто ждет результатов анализа и для тех, кому оказывается плановая медицинская помощь, — отметила Антонина Иванова.

На данный момент акушерский стационар готов к приему и лечению пациентов с COVID-19. В случае необходимости учреждение будет дооснащено аппаратами ИВЛ, передвижной рентген-установкой, автоклавами.

В целом врио Главы Чувашии остался доволен той работой, которую проводит медперсонал больницы.

«У нас есть утвержденный план развёртывания коек для разных групп населения. Мы сегодня увидели, что акушерский стационар готов принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Отмечу, что на сегодняшний день в республике развернуто более 300 коек, в том числе 54 койки здесь для беременных и рожениц», — сказал он.

Напомним, специализированные боксы для лечения больных с коронавирусом также оборудованы в инфекционном стационаре Больницы скорой медицинской помощи в Чебоксарах, в инфекционном стационаре Новочебоксарской городской больницы, развернуты более 100 коек инфекционного стационара Городской детской больницы №2.

7.04.2020

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