Вопросы восстановления прав обманутых дольщиков планируют обсудить на следующей неделе. Врио Главы Чувашии Олег Николаев намерен наметить перед правительством республики фронт работ, чтобы ускорить решение проблем людей, пострадавших от действий нерадивых застройщиков.
Помимо этого, задачей специального совещания должна стать выработка четкого алгоритма взаимодействия всех звеньев строительного процесса, чтобы, как подчеркнул руководитель региона, «объекты возводились качественно, в срок и с использованием новых технологий».
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