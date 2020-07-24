На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, прошедшем 24 июля, руководитель региона дал поручение вице-премьеру Правительства Чувашии Алле Салаевой и главе Минздрава республики Владимиру Степанову проанализировать статистику по смертности населения.

«Нам необходимо выявить причины, которые повлияли на повышение смертности в республике, и посмотреть, насколько это связано с перебоями в работе отдельных наших служб разной принадлежности»,–заметил Олег Николаев.

Он сообщил, что исходя из этого анализа, намерен провести специальное рабочее совещание. Ожидается, что в нем примут участие руководители как органов исполнительной власти Чувашской республики, так и территориальных органов федеральных ведомств.

По словам Николаева, в ходе совместной работы должны быть выработаны комплексные эффективные решения, которые позволят нивелировать негативные процессы и принять действенные меры, направленные на плановое повышение продолжительности жизни населения.