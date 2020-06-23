22 июня врио Главы Чувашии Олег Николаев с рабочим визитом побывал в центре по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи «Эткер».

Отметим, центр был создан в 2019 году по результатам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации. Чувашия стала 1 из 16 регионов, в котором появилась образовательная площадка для детей и молодежи, за основу которой была взята модель образовательного центра «Сириус».

Центр «Эткер» разместился в здании, которое ранее принадлежало МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии. В распоряжении детей и педагогов будут кампус, учебный и лабораторный корпуса, спортивная площадка. Одновременно здесь смогут учиться 150 одаренных детей 5-11 классов из любого муниципалитета республики. Планируется, что ребята будут не только учиться, но и жить здесь же. Для этого к началу нового учебного года будет подготовлено 212 мест в общежитии.

Директор центра «Эткер» Ольга Тарасенко продемонстрировала Олегу Николаеву и другим гостям возможности новой образовательной площадки. Было отмечено, что все кабинеты мобильные, каждый из них может легко трансформироваться в телестудию, лекционный или кинозал или даже в экспериментальный цех или лабораторию.

В «Эткере» будут реализовываться интенсивные профильные краткосрочные программы. Ребятам помогут приобрести лидерские навыки, а также научат управлять своими проектами. Работа будет строиться по таким ключевым направлениям, как наука, искусство, спорт. Причем зачисление школьников будет осуществляться только на конкурсной основе.

В ходе заседания попечительского совета образовательного центра «Эткер» Олег Николаев подчеркнул, насколько важно поддерживать талантливых и способных ребят, особенно из глубинки. Открытие подобного центра поможет воспитать целую плеяду ученых, спортсменов, художников, музыкантов. В числе прочих знаний ребята смогут погрузиться в изучение чувашского языка и культуры. Специально для этого будут разработаны образовательные программы, подготовлены педагоги и наставники.

«Это настоящий центр компетенций. Он будет площадкой для взаимодействия школы, высшего образования и производства. Таким образом мы заранее будем знать, каких специалистов мы должны получить через 5-6 лет», — отметил Олег Николаев.

23.06.2020

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