В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в весенний период предлагается ввести временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств с 25 марта по 23 апреля 2020 года, по автодорогам местного значения г. Чебоксары – с 20 марта по 18 апреля, г. Новочебоксарска – с 1 по 30 апреля. Разрешения на проезд можно приобрести в администрациях городов и на стационарных постах, которые стоят на въездах в город.

В настоящее время проекты документов об ограничении движения находятся на согласовании в органах прокуратуры Чувашской Республики.

Глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков отметил, что в предыдущие годы бывали случаи, когда водители большегрузных машин не останавливались, проезжали мимо, игнорируя весовой контроль. Потом не всегда получалось их найти и наказать.

В этой связи Врио Главы Чувашии Олег Николаев предложил усовершенствовать систему весового контроля на дорогах. В частности, врио Главы республики предлагает автоматизировать процесс, развернув на постах камеры видеофиксации и настроив соответствующее программное обеспечение.

«Если будут камеры, автоматически будем иметь оперативную статистику, будем знать, сколько транспортных средств проходит через пункты весового контроля. Таким образом, исключится внутренняя коррупция, когда сотрудники на весовом контроле могут за меньшую плату пропускать большегрузные автомобили. Будет действовать как превентивная мера на тех, кто хочет переступать нормы закона», – сказал он.

Олег Николаев также поддержал предложение Министерства внутренних дел по Чувашской Республике о проведении акции «Стоп – перегруз!».

Для обсуждения обозначенных вопросов по поручению Олега Николаева в ближайшие дни будет созвана межведомственная комиссия.

10.03.2020

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