27 февраля состоялась первое под председательством врио Главы Чувашии Олега Николаева заседание антитеррористической комиссии в Чувашской Республике. Были рассмотрены результаты деятельности органов исполнительной власти по профилактике терроризма в 2019 году, а также вопросы эффективности реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма.

В ходе обсуждения актуальных вопросов Олег Николаев предложил активнее вовлекать в процессы противодействия идеологии терроризма общественные организации. «Общественники проявляют большое желание участвовать по различным направлениям нашей совместной деятельности. Например, Совет отцов, Союз женщин Чувашии совместно проводят очень много полезных и нужных мероприятий. Нужно посмотреть иные, в том числе военно-патриотические организации, которые способны подхватить этот процесс. Чем больше таких организаций вовлечем, тем эффективнее будет результат», — отметил Олег Николаев.

На заседании члены комиссии особое внимание уделили обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов образования и торговли. В 2019 году в Чувашской Республике продолжились мероприятия по категорированию и паспортизации потенциальных объектов террористических посягательств. Так, в сфере торговли категорированию в интересах антитеррористической безопасности подлежит 234 объекта, в сфере образования — 1010 объектов.

Руководитель региона потребовал в кратчайшие сроки завершить утверждение паспортов безопасности объектов в муниципальных образованиях. Он отметил, что паспортизация позволит оценить необходимый объем финансирования для реализации мер по обеспечению антитеррористической защищенности.

Были также затронуты вопросы пропускного режима и организации круглосуточной охраны образовательных учреждений. Отмечено, что только в городе Чебоксары на эти цели необходимо выделять более 300 миллионов ежегодно из них свыше 200 миллионов – на охрану детских садов.

Олег Николаев обратил внимание на то, что требуется комплексная оценка имеющихся возможностей по обеспечению антитеррористической защищенности объектов. Исходя из имеющихся бюджетных ресурсов, он предложил рассмотреть возможности внедрения цифровых систем безопасности объектов, создания центров оперативного реагирования для образовательных учреждений.

«Если говорим о физической охране, то, возможно, в наше время уже не стоит в каждом учреждении ставить по охраннику, который все равно уснет и не сделает то дело, которое должен. Лучше, может быть, технически оснастить, чтобы автоматически срабатывали системы безопасности и было оперативное реагирование», — предложил Олег Николаев.

В рамках подготовки к Всероссийскому дню голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации врио Главы Чувашии поручил критически проанализировать действующие меры безопасности в образовательных организациях, в которых будут размещены участковые избирательные комиссии. В случае необходимости поставлена задача принять необходимые оперативные меры.

27.02.2020

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