3 июня в Доме Правительства состоялась рабочая встреча врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева и первого заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николая Федорова.

«Я бы хотел обсудить вопрос вашего представительства в Совете Федерации от исполнительной власти, чтобы вы эту работу продолжили. Мне кажется, у вас очень здорово получается. Вы на сегодняшний день видный российский политик, которому не безразлична судьба родной республики, вы отстаиваете интересы жителей Чувашии, возглавляете Фонд развития родных языков», – обратился к первому вице-спикеру Совета Федерации Олег Николаев.

Николай Федоров в свою очередь поблагодарил за предложение и оказанное доверие: «Спасибо, Олег Алексеевич, как в таких случаях говорят, за доверие, за предложение. Мы обсудим, обменяемся мнениями с органами Совета Федерации, чем можно помочь Чувашии. Мы и сейчас отслеживаем и сопровождаем потребности республики».

Напомним, что ранее в одном из интервью Олег Николаев заявлял, что в сентябре 2020 года собирается участвовать в выборах Главы Чувашии в качестве самовыдвиженца.

3.06.2020

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