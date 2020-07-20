На еженедельном совещании чувашского правительства 20 июля врио Главы Чувашии Олег Николаев остановился на вопросах недостроя объектов жилищного строительства в республике. Тема обсуждалась в конце прошлой недели в ходе рабочей встречи в Москве с Фондом защиты прав дольщиков. Олегу Николаеву удалось договориться о возможности внедрения в республике нового подхода к достройке проблемных домов. Сегодня он поставил задачу Минстрою Чувашии организовать дальнейшую работу в этом направлении.

«В связи с тем, что в Чувашской республике на сегодняшний день 8 объектов имеют риски перехода в статус проблемных, договорились проработать вариант помощи достройки этих домов без процедуры банкротства. Это позволит в кратчайшие сроки обеспечить участников долевого строительства обеспечить жильем, ради которого они вступили в этот процесс», — прокомментировал руководитель региона.

По словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александра Героева, в настоящее время вопрос финансирования федеральным Фондом защиты прав дольщиков решен по двум объектам. Четыре объекта находятся на рассмотрении в фонде. Еще четыре объекта на высокой стадии готовности. «По ним, мы думаем, застройщики самостоятельно доведут до логического завершения данные дома. Дольщикам еще двух жилых домов застройщик «СУОР» предоставил жилые помещения в других домах. И один объект, который также числится в проблемных – это торгово-офисный центр. Там нет дольщиков жилищного строительства», — добавил министр.

Олег Николаев поручил ведомству в течение недели провести соответствующую работу с застройщиками по четырем объектам застройщика «Суор», находящимся на высокой стадии готовности, и представить четкую «дорожную» карту со сроками ввода в эксплуатацию недостороя.