Сегодня 8 июня врио Главы Чувашии Олег Николаев на утренней планерке с членами Кабинета Министров республики, с участием глав администраций муниципальных районов и городских округов обратил внимание, что сроки введения в эксплуатацию детского садика несколько раз сдвигались.
«Этот объект стал уже проблемным, он на контроле у всех кого только можно», — выразил недовольство Олег Николаев.
Детский сад на 110 мест в д. Большие Катраси Чебоксарского района начали строить еще в прошлом году. Сдать его планировали 31 марта 2020 года. Однако в ходе строительства в проектно-сметную документацию были внесены изменения. Сейчас они проходят повторную государственную экспертизу.
Министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев сообщил, что Центр экспертизы и ценообразования в строительстве рассмотрел проектно-сметную документацию частично. В результате получены замечания, и сейчас ведется их устранение.
Олег Николаев поручил ускорить процесс устранения замечаний и своевременно провести все мероприятия по закупке необходимого оборудования.
Глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев отметил, что на объекте «все строительно-монтажные работы завершены».
«Сейчас нам необходимо закупить технологическое оборудование на сумму более 4 млн рублей», — сказал он.
«Все вопросы, которые были обозначены, требуют детального рассмотрения. Предлагаю еще раз собраться на следующей неделе, в понедельник, на отдельном совещании, обсудить и оформить соответствующие решения», — резюмировал Олег Николаев.
Отметим, что в 2020–2021 годах в Чувашии планируется построить 9 новых дошкольных образовательных организаций на 1760 мест.
8.06.2020
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