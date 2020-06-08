Сегодня 8 июня врио Главы Чувашии Олег Николаев на утренней планерке с членами Кабинета Министров республики, с участием глав администраций муниципальных районов и городских округов обратил внимание, что сроки введения в эксплуатацию детского садика несколько раз сдвигались.

«Этот объект стал уже проблемным, он на контроле у всех кого только можно», — выразил недовольство Олег Николаев.

Детский сад на 110 мест в д. Большие Катраси Чебоксарского района начали строить еще в прошлом году. Сдать его планировали 31 марта 2020 года. Однако в ходе строительства в проектно-сметную документацию были внесены изменения. Сейчас они проходят повторную государственную экспертизу.

Министр образования и молодежной политики Чувашии Сергей Яковлев сообщил, что Центр экспертизы и ценообразования в строительстве рассмотрел проектно-сметную документацию частично. В результате получены замечания, и сейчас ведется их устранение.

Олег Николаев поручил ускорить процесс устранения замечаний и своевременно провести все мероприятия по закупке необходимого оборудования.

Глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев отметил, что на объекте «все строительно-монтажные работы завершены».

«Сейчас нам необходимо закупить технологическое оборудование на сумму более 4 млн рублей», — сказал он.

«Все вопросы, которые были обозначены, требуют детального рассмотрения. Предлагаю еще раз собраться на следующей неделе, в понедельник, на отдельном совещании, обсудить и оформить соответствующие решения», — резюмировал Олег Николаев.

Отметим, что в 2020–2021 годах в Чувашии планируется построить 9 новых дошкольных образовательных организаций на 1760 мест.

8.06.2020

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