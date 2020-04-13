Олег Николаев поручил составить единую археологическую карту Чувашии.

13 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Олег Николаев поручил составить единую археологическую карту Чувашии.

Археологическое изучение Чувашии должно проводиться на системной основе. Такое предложение выдвинул врио Главы Чувашии Олег Николаев 13 апреля на еженедельной планерке в ходе рассмотрения вопроса о проведении государственной историко-культурной экспертизы на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ.
Олег Николаев поручил в сжатые сроки провести комплексную работу по составлению археологической карты, прежде всего по перспективным площадкам реализации инвестиционных проектов. «Такая карта в ближайшее время должна появиться, поскольку все муниципалитеты и органы государственной власти работают над формированием образа будущего», — сказал он.
Информация об объектах историко-культурного значения должна быть систематизирована и размещена в открытом доступе. Кроме того, необходимо внести ясность касаемо утраченных объектов историко-культурного значения: либо дать возможность восстанавливать их, либо, если какие-то из них превратились в руины, и не подлежат восстановлению, поставить вопрос об исключении их из реестра, с тем, чтобы это не стало сдерживающим фактором для развития территорий.

13.04.2020

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