17 февраля в ходе еженедельного совещания в Доме Правительства врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев поднял тему обеспечения расчетов за потребляемый газ.

В результате его встреч с главами администраций муниципальных районов, а также с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдином Мифтахутдиновым выяснилось, что ряд муниципалитетов находится в режиме обеспечения платежей за газ через исполнительное производство, что накладывает на них серьезные ограничения, а также влечет необоснованные траты.

По мнению Олега Николаева, требуется комплексное реформирование отрасли, в том числе через замену котельных и других элементов коммунального хозяйства.

«Тема важная, отдельные районы уже нашли возможность двинуться по пути уменьшения задолженности за потребляемый газ. Другие муниципалитеты, невзирая на существенную помощь и поддержку со стороны республики, ничего не делают с точки зрения внутренней мобилизации и организации реформирования процесса оказания услуг населению в области жилищно-коммунального хозяйства», — отметил врио Главы Чувашии.

Олег Николаев сообщил, что в марте планирует провести совещание по теме погашения долгов за газ и поручил Минстрою Чувашии, Госслужбе по тарифам, Администрации Главы Чувашской Республики провести комплексный анализ состояния дел в республике по данному вопросу, чтобы выработать конкретные предложения для решения проблемы.

17.02.2020

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