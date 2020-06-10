10 июня врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев по системе видео-конференц-связи провел очередное заседание Кабинета Министров. Рассмотрены проекты ряда документов, подготовленных органами исполнительной власти республики.

Правительство Чувашии утвердило правила предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области. На благоустройство общественных территорий городу Чебоксары выделено 25 млн рублей, Красночетайскому району – 25,1 млн рублей.

Субсидию в размере 9,4 млн рублей также получит Порецкий район. Их проект по благоустройству Парка отдыха по улице Ленина был дополнительно включен в перечень объектов, планируемых к реализации в 2020 году в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики».

При обсуждении проекта постановления, который касался уточнения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения, врио Главы Чувашии Олег Николаев обратил внимание на перспективы развития экологического туризма в заповедниках.

«На мой взгляд, если мы будем развивать организованный туризм на этих территориях то, в том числе, будем решать и вопросы обеспечения пожарной безопасности этих территорий. Поэтому прошу эту работу систематизировать и целенаправленно развивать», – сказал он.

По словам и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александра Воробьева, в ведомство уже поступают предложения от предпринимателей с целью развития экологического туризма. «Подобные инициативы будем систематизировать и с Минэкономразвития Чувашии по линии развития туризма отрабатывать, чтобы жители республики знакомились с нашими уникальными природными возможностями, биоразнообразием. Чтобы создавать новые рабочие места и привлекать туристов как из России, так и из-за рубежа», – заключил он.

В ходе заседания Кабинет Министров Чувашской Республики в числе прочих также принял постановление, которым с 1 июля 2020 года исключаются избыточные требования о предоставлении инвалидами документов медико-социальной экспертизы при обращении за единовременными денежными выплатами на строительство или приобретение жилых помещений. Необходимые сведения будут получаться с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия или непосредственно из федерального реестра инвалидов.

10.06.2020

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