6 марта врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел прямой эфир в социальной сети ВКонтакте. Такой формат общения с жителями республики руководитель региона использовал впервые.

Олег Николаев отвечал на вопросы подписчиков в течение часа. Спектр обращений был достаточно широк. Прозвучали вопросы как личного характера, так и затрагивающие работу органов власти. Врио Главы Чувашии прокомментировал обращения, которые касались мусорной реформы, сохранения национальных языков, низких зарплат в регионе, китайских инвестиций.

Ряд обращений затронул вопросы строительства новых школ, поддержки молодых семей, дорожного строительства, здравоохранения и т.д.

«Прямая линия» врио Главы Чувашии была анонсирована 1 марта. За пять дней к записи было оставлено около 1300 комментариев, в которых пользователи соцсетей оставили руководителю республики свои вопросы и обращения.

Подписчики также активно задавали вопросы во время прямого эфира. На момент написания данного сообщения зарегистрировано свыше 17 тысяч просмотров и более 1200 комментариев. Обращения будут проанализированы, на часть их них уже ответили профильные ведомства.

Олег Николаев отметил, что такие прямые линии будут проводиться и в дальнейшем.

«Это начало большого пути. Давайте общаться, давайте предлагать, обсуждать и находить важные для Чувашии решения», – резюмировал врио Главы Чувашии.

6.03.2020

www.tavanen.ru