1 февраля в рамках рабочего визита в Москву врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев присутствовал на Божественной литургии в честь 11-й годовщины церемонии интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которая была совершена в Храме Христа Спасителя.

Предстоятель Русской Православной Церкви по традиции совершил Торжественное богослужение в главном храме страны, в окружении многочисленных священнослужителей, прихожан и видных политических деятелей России.

В соборном храме присутствовали Председатель Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Анатолий Аксаков, Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, другие представители государственной власти.

В своей речи Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился ко всем присутствующим со словом, в котором обозначил особую роль церкви в деле укрепления нравственных ценностей, моральных устоев в современном обществе и мире.

«Единственная моя настоящая мечта — чтобы все мы вместе могли трудиться, чтобы укреплялись духовные основы нашей жизни», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

Олег Николаев в числе почетных гостей поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви с 11-й годовщиной интронизации, пожелав Святейшему Патриарху крепости духовных и телесных сил.

Напомним, что Поместный собор Русской Православной Церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м Патриархом Московским и всея Руси.

1 февраля того же года в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялась его интронизация.

2.02.2020

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