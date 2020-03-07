Вчера в Президентском перинатальном центре выписали пять женщин, которые на днях стали мамами. Их поздравил врио Главы Чувашии Олег Николаев.
— Тем более, в этом году мы отмечаем сто лет Чувашской автономии, чтобы следующие 100 лет творили те люди, которые сейчас родились и будут появляться. А мы будет все делать, чтобы у них все получалось. И с праздником, дорогие женщины, с наступающим! Чтобы улыбки были не только сегодня-завтра, но и каждый день, — сказал врио Главы Чувашии Олег Николаев.
7.03.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: