Олег Николаев поздравил мам в Президентском перинатальном центре

7 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Вчера в Президентском перинатальном центре выписали пять женщин, которые на днях стали мамами. Их поздравил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

— Тем более, в этом году мы отмечаем сто лет Чувашской автономии, чтобы следующие 100 лет творили те люди, которые сейчас родились и будут появляться. А мы будет все делать, чтобы у них все получалось. И с праздником, дорогие женщины, с наступающим! Чтобы улыбки были не только сегодня-завтра, но и каждый день, — сказал  врио Главы Чувашии Олег Николаев.

 

 

 

 

 

7.03.2020

www.tavanen.ru 

 

 

 

 

 

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