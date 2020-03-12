12 марта врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев подписал Указ Главы Чувашской Республики «О дополнительных мерах, направленных на привлечение молодежи к работе в системе государственного управления».

Для успешной реализации поставленных перед органами власти задач наряду с опытом, профессионализмом, мудростью старшего поколения необходимы свойственные молодежи креативный подход, нестандартное мышление, инициативность, смелость в принятии решений.

В то же время проведенный мониторинг кадровой ситуации за период с 2015 года по настоящее время (5 лет) показал, что количество молодых специалистов (до 30 лет) на гражданской службе в Чувашской Республике снизилось с 30 % до 23 % от общей численности служащих. Одновременно значительно увеличилось число несостоявшихся конкурсов на замещение вакантных должностей и в кадровые резервы в связи с отсутствием кандидатов (в 2015 году не состоялось 49 % конкурсов, в 2019 г. – 67 %).

Проведенный анализ также выявил отсутствие налаженной системной работы по организации прохождения студентами практики в государственных органах. В 2019 году практику в республиканских органах власти прошли всего 205 студентов, более половины из них – студенты ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Это происходит во многом из-за того, что практика проводится формально, реальные знания и практические навыки студенты зачастую не получают.

В целях решения выявленных проблем по поручению врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева разработан Указ Главы Чувашской Республики «О дополнительных мерах, направленных на привлечение молодежи к работе в системе государственного управления».

В соответствии с Указом в апреле текущего года, а затем ежегодно, будут проводиться дни карьеры в системе государственного управления, направленные на трудоустройство молодежи в государственные органы и подведомственные им организации.

Указом поручается государственным органам обеспечить условия для прохождения у них практики студентами, сделав ее прохождение полезным не только для госорганов, но и для студентов и вузов. Кроме того, государственным органам власти необходимо будет обеспечить участие молодежи в работе общественных советов и иных координационных и совещательных органов.

Реализация Указа позволит широко проинформировать молодежь о карьерных возможностях в системе государственного управления, повысить её интерес к гражданской службе, создать условия для реализации её личностного, творческого и профессионального потенциала.

12.03.2020

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