Врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал соглашение с компанией «Яндекс» о совместной реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики и социальной сферы региона.

В ходе онлайн-встречи руководителя региона с генеральным директором Яндекса в России Еленой Буниной было отмечено, что соглашение придаст новый импульс развитию онлайн-образования, позволит запускать социальные проекты, в том числе для помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, усовершенствовать существующие навигационные и поисково-информационные сервисы.

В рамках соглашения в республике планируют запустить новый социальный проект «Такси для ветеранов». В поселке Вурнары этой осенью должен открыться Яндекс.Лицей, который уже активно функционирует на площадке четырех образовательных учреждений республики.

Олег Николаев также выразил заинтересованность в использовании сервиса Яндекс.Лавка для продвижения продукции местных товаропроизводителей. Напомним, что ранее руководитель региона поручил правительству республики подготовить предложения по созданию национальной электронной торговой платформы. Таким образом, продукцию чувашских производителей – такую, как шартан или отдельные сорта пива – можно будет заказать из других регионов России.