26 июня во время заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и.о. прокурора Чувашской республики Александр Евграфов обратился к региональному Роспотребнадзору с предложением открыть библиотеки Чувашии. Прокуратура республики считает, что открытие доступа к библиотечным фондам особенно актуальна в летний период, когда школьники получили большие списки литературы для самостоятельной работы.

При этом Александр Евграфов предложил сохранить ограничения на обслуживание пользователей в читальных залах. «Давайте не откроем читальные залы. Давайте откроем так, чтобы ребенок пришел, взял книгу и ушел. Почему это нельзя открыть?», – задал он вопрос участникам заседания.

Предложенный формат выдачи книг по записи с соблюдением мер безопасности полностью поддержал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

«Формат нужно запустить, чтобы и библиотечные фонды использовались, и люди тоже могли читать. Самое главное ведь есть необходимость реализовать функционал чтения книг – с одной стороны. С другой стороны, если библиотеки не работают, то люди вынуждены потратить на них деньги. А еще хуже если этих книг еще нет в продаже – бывает и такое», – заметил он.

Напомним, что возобновление работы библиотек, архивов и музеев предусмотрено только на третьем этапе. Поэтому в выступлении и.о. прокурора Чувашии также прозвучала мысль о пересмотре поэтапного плана снятия ограничений с учетом изменения ситуации с COVID-19 в регионе.

Отметим, что руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашской республике Надежда Луговская напомнила, коронавирусная инфекция передается не только воздушно-капельным путем, но и контактным. «Поэтому рекомендована дезинфекция рук, всех поверхностей, в том числе, и книги надо будет дезинфицировать. Поскольку бумажные книги не подвергаются дезинфекции, то Роспотребнадзор Чувашии предлагает открыть только электронные фонды библиотек» – заявила она.