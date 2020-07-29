Справиться с кадровым дефицитом в больнице можно с помощью введения ставки стажеров. Такую идею поддержал Олег Николаев на заседании Коллегии Министерства здравоохранения Чувашской республики.

«Кадры – это очень важная составляющая. Мы должны и будем думать, как стимулировать и поддерживать молодых людей, которые выбирают себе работу в области медицины, особенно те населенные пункты, где наиболее просто стоит вопрос нехватки врачей», — подчеркнул Олег Николаев.

«Может быть, с учетом уже существующего законодательства нужно рассмотреть возможность, чтобы при клинических больницах были выделены ставки для врачей-стажеров. Сейчас в период коронавирусной инфекции наши ординаторы показали себя с блестящей стороны, они встали в один ряд с врачами-специалистами и также оказывали медицинскую помощь», — обратил внимание присутствующих заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и экстремальной медицины Николай Николаев.

Ректор Чувашского государственного университета Андрей Александров также отметил, что сегодня необходимо развивать раннюю профориентацию. По его словам, более тесное сотрудничество со школами в этом направлении позволит привлечь в профессию осознанных специалистов.

«Знаете, мы ведь отчисляем из университета каждый год до 1,3 тысяч человек. Это достаточно много. Причины разные: некоторые способные хорошо учиться, но не справились с интенсивностью хода обучения. Чтобы ребята шли в профессию с открытыми глазами, осознанно, мы считаем, что ранняя профориентация, о которой много говорят, нуждается в развитии», — подчеркнул он.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской республики Алла Салаева добавила, что на сегодняшний день в республике уже имеется положительный опыт сотрудничества электро-технического кластера, школ, вузов и ссузов.

«Думаю это очень правильно. Такой синхронизированный подход работы больниц и школ, конечно, даст хороший результат», — заметила она.

По словам Олега Николаева важно не только привлечь молодые кадры, но и удержать их в этой сфере надолго. Он поддержал идеею Николая Николаева и предложил проработать данный вопрос с учетом действующего законодательства.