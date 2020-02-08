Врио Главы Чувашии Олег Николаев на своей странице в Фейсбуке разместил видео, в котором подвёл итоги рабочей недели. Он рассказал о встрече с ветеранами ВОВ, которым вручил медали к 75-летию Победы в ВОВ, работе по уточнению параметров республиканского бюджета.

Руководитель региона рассказал о планах на следующую неделю. Он проведёт первое правительственное заседание, где также будут поставлены задачи для дальнейшего развития республики.

Также на следующей неделе Олег Николаев проведёт встречу с министром промышленности и торговли РФ, куратором Чувашии Денисом Мантуровым.

8.02.2020

www.tavanen.ru