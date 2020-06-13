Врио главы Чувашии Олег Николаев озвучил итоги рабочей недели.

На прошедшей неделе было оформлено решение о поддержке личных подсобных молочных хозяйств. Из бюджета республики выделяется 185 миллионов рублей. В период низких цен на молоко собственники коров получат единовременную субсидию. Поддержка охватит около 22 тысяч личных подсобных хозяйств по всей республике. Уже до конца июня деньги начнут поступать.

В рамках Дня социального работника подписан Указ об утверждении нагрудного знака «За развитие добровольчества в Чувашской республике». Это благодарность за их важную, нужную и совсем непростую работу. Движение волонтеров проявило себя и во время пандемии. Они помогали людям пожилого возраста, и социально незащищенным гражданам. Сейчас на территории республики действуют около 30 тысяч волонтеров, которые готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Под постоянным вниманием остается тема COVID-19. За последние 8 дней уже трижды количество выздоровевших превысило число вновь выявленных случаев заболевания. Это говорит о том, что нам нужно совсем немного потерпеть для того, чтобы окончательно переломить ситуацию.»Мы все устали от действующих ограничений. Правительство готово максимально оперативно отреагировать и принять соответствующие решения, но только в том случае, когда снятие ограничительных мер не будет угрожать жизни и здоровью жителей республики»,-сказал Николаев.

В четверг на заседании Госсовета республики были обозначены новые задачи перед правительством республики. Нельзя работать ради красивых цифр в отчетах. Во главе угла – жители республики. Органы власти всех ветвей и уровней должны приложить все усилия, чтобы создать условия комфортной, безопасной и долголетней жизни.

Главное, чтобы позитивные изменения жители почувствовали на себе, а не увидели в отчетах на бумаге. Это принципиальная позиция.

На сессии была назначена и дата выборов Главы республики. 13 сентября. Будут приняты необходимые меры к тому, чтобы все кандидаты получили равные возможности для встреч с избирателями, презентации своих программ и идей. Олег Николаев принял решение выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах Главы Чувашской Республики в порядке самовыдвижения.