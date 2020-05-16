Олег Николаев подведет итоги 100 дней работы на посту врио Главы Чувашии

16 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Итоги недели подвёл врио главы Чувашии Олег Николаев.  

Всеобщий режим нерабочих дней в России снят, однако в Чувашии отменять ограничительные меры еще рано. Ситуацию с заболеваемостью врио главы Чувашии Олег Николаев назвал сложной и напряженной.   Количество заболевших растет, поэтому для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирован Федеральный центр ортопедии и травматологии в Чебоксарах.

Вопреки эпидемии строится завод объемо-блочного домостроения, опытные образцы продукции будут готовы к концу года.

Отчет о 100 днях на посту главы Чувашии Олег Николаев начал с большого интервью агентству Интерфакс. На очереди – разговор со СМИ республики в формате онлайн-пресс-конференции.

 

16.05.2020

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