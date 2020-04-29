Сегодня, в День государственных символов Чувашии, Олег Николаев подарил флаг республики Николасу Холлу – студенту из Шотландии. Молодой человек коллекционирует государственную символику разных стран и регионов и написал письмо в адрес врио Главы Чувашии с просьбой прислать флаг республики.

В День государственных символов Олег Николаев поговорил с Николасом Холлом по видеосвязи.

«Восхищен, что вы интересуетесь символами Чувашской Республики. В изображениях, которые там есть, заложена история и глубинная философия, культура и традиции нашего чувашского народа. Если вы интересуетесь другими символами, то лучше, чем я знаете, что в каждом символе заложен глубокий смысл, учитываются исторические и культурные особенности, традиции народа. И поэтому я решил сегодня в этот праздничный для нас день отправить вам посылку с нашими символами, с флагом, с иной атрибутикой, которая отражает нашу символику», – сказал Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии также рассказал студенту из Шотландии об основных символах, изображенных на флаге и гербе республики: о древе жизни и трех солнцах.

Николас Холл отметил, что теперь с еще большим интересом станет изучать историю чувашского края, и заверил, что флаг республики займет достойное место в его коллекции наряду с флагами Франции, Германии, королевским флагом Шотландии, флагом Австрийской империи и другими.

29.04.2020

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