7 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев осмотрел строящуюся школу в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» г. Чебоксары на 1600 мест.

Cтроительство учебного заведения началось в 2019 году в рамках национального проекта «Образование». Новая школа станет одной из самых больших в Приволжском федеральном округе. Сметная стоимость строительства школы с учетом корректировки проекта, включающая и обустройство стадиона с искусственным газоном, составляет более 950 млн рублей.

Как отметил директор по строительству СК «Старатель» Сергей Суворов, на объекте работают 300 человек. В настоящее время уже запущена котельная, в школу подается тепло. Начата отделка внутренних помещений.

«Нам сегодня очень важно, чтобы эта школа была введена в эксплуатацию к новому учебному году, чтобы 1 сентября сюда уже пришли дети. Главная задача, чтобы это была комфортная, удобная школа, оснащенная по всем современным стандартам образовательного процесса», – сказал Олег Николаев.

Отметим, что ввод нового учебного заведения в микрорайоне «Новый город» позволит разгрузить близлежащие школы № 33, 53, 2, в которых ученики учатся в две смены.

7.02.2020

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