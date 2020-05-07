Сегодня врио Главы Чувашии Олег Николаев ознакомился с ходом посевных работ в ЗАО «Прогресс». Его сопровождали министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев.

О ходе посевных работ рассказал управляющий ЗАО «Прогресс» Сергей Ванюшкин. Посевная кампания началась на предприятии неделю назад. Уже засеяно 300 га. Планируется 70 га засеять кукурузой на семена, пшеницей 210 га, ячменем около 700 га. В этом году взято в аренду 200 га в Ишакском сельском поселении. По льготному кредиту закуплен широкозахватный посевной комплекс «Амазония», с ним можно сеять 10-12 га, не останавливаясь. Для бесперебойности процесса еду механизаторам привозят на поле.

Ванюшкин отметил, что в апреле выпала трехмесячная норма осадков — 90 литров на один квадратный метр. Почва перенасыщена влагой.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев интересовался способами закупки новой техники и мерами господдержки, которыми пользуется предприятие. Владелец сельхозпредприятия Евгений Шалеев рассказал, что техника закупается с помощью субсидируемых программ через Россельхозбанк.

Всего в ЗАО «Прогресс» и ОАО «Чурачикское» работают 98 человек. Посевная страда идёт в две смены, в том числе и ночью. На доставке удобрений, семян задействованы четыре КамАЗа, два погрузчика.

Также обсуждался вопрос нехватки земли. Сельхозпредприятие готово обрабатывать больше земли, но нет свободных площадей в Чебоксарском районе.

Сельхозпредприятие построил в прошлом году одно зернохранилище, в этом году планирует ещё одно.

В ЗАО «Прогресс» посевная площадь составляет около 1600 га, подкормка 481 га озимых зерновых культур проведена, горох посеяли на 250 га.

Справочно В Чувашии темпы обновления сельскохозяйственной техники значительно выше уровня прошлых лет. С начала года аграрии республики уже приобрели 224 единицы техники (на аналогичный период 2019 г. – 142 ед.).Это связано, прежде всего, с принятым врио Главы Чувашии Олегом Николаевым решением об увеличении ставки субсидирования затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования с 15 до 40%. Также расширен перечень субсидируемой техники, включена сельскохозяйственная техника, произведенная в странах Таможенного союза. Большим интересом у аграриев пользуются программы агролизинга. В нынешнем году по предварительным заявкам сельхозтоваропроизводители республики планируют приобретение через АО «Росагролизинг» 65 единиц техники. В настоящее время в работе находятся заявки 13 сельхозтоваропроизводителей Чувашии на приобретение 18 единиц техники, остальные заявки либо в процессе поставки, оформления техники в лизинг, либо на стадии подписания договора. Для проведения весенних полевых работ необходимо порядка 2 млрд. рублей. На 2020 год на поддержку АПК республики предусмотрено 3,3 млрд. рублей. С начала года сельхозтоваропроизводителям уже перечислено 461,3 млн. рублей субсидий. Традиционно аграрии привлекают льготные кредиты на приобретение ГСМ, семян, удобрений, техники и запчастей к ней. На сегодня Минсельхозом России одобрен 91 льготный краткосрочный кредит на 815,2 млн. рублей и 29 инвестиционных — на 497,1 млн. рублей.

Олег Николаев посетил ЗАО "Прогресс" #таванен

Материал дополняется.

7.05.2020

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