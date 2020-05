View this post on Instagram

Врио главы Чувашии Олег Николаев ознакомился с ходом посевных работ в ЗАО "Прогресс" Чебоксарского района. Его сопровождали министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, глава администрации Чебоксарского района Николай Хорасев #сельскоехозяйство