Олег Николаев объяснил принцип работы с китайскими инвесторами.

«Масштабный, но не проработанный» – так охарактеризовал проект «Сычуань-Чувашия» в интервью агентству «Интерфакс» врио Главы Чувашской Республики. Отвечая на вопрос журналиста о необходимости пересмотра ранее принятых в регионе решений, Олег Николаев, отметил, что проект китайских инвесторов оказался одной из существенных проблем. В ходе его реализации было допущено много несогласованных действий.

— Сейчас уже понятно, что проект не был проработан: нет проектно-сметной документации, непонятен выбор места для строительства, не учитывалось общественное мнение. Результатом стали волнения жителей сразу в нескольких районах. Считаю, интересы инвестора никогда не должны ставиться выше интересов жителей республики. Мы должны исходить из принципа «инвестор для Чувашии, а не Чувашия для инвестора, — заявил Олег Николаев.

15.05.2020

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